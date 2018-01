VW kracht gegen Wand

Limburg Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in der Schiede in Limburg gegen eine Hauswand gefahren: Der 22-jährige VW-Fahrer fuhr Richtung Weilburg, als er kurz nach der Kreuzung zur Ste.-Foy-Straße die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Straße abkam. Der Wagen knallte gegen die Hauswand und flog zurück auf die Straße.