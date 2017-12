Vermisster  tot aufgefunden

Ein Löschfahrzeug leuchtet an einem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Villmar Der seit den Nachmittagsstunden des ersten Weihnachtsfeiertags, 25. Dezember, vermisste 71-jährige Mann aus Villmar ist tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am zweiten Feiertag mitteilte, war der Mann bei der Suche durch Feuerwehr und Polizei in der Lahn nahe Runkel aufgefunden worden. Laut Polizei gibt es bisher keine Hinweise auf eine Straftat. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. (red)