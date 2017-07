Viel Aufwand für reines Wasser

Weilburg Aus dem Wasserhahn kommt das wohl am besten überwachte Lebensmittel in Deutschland. Welcher Aufwand dahinter steckt, bis einwandfreies Trinkwasser aus dem Hahn sprudelt, das verdeutlicht unsere Fotoreportage „Vom Stollen bis zum Wasserhahn“ am Beispiel der Stadtwerke Weilburg, die ihre Kunden über ein mehr als 130 Kilometer langes Leitungsnetz mit sauberem Wasser beliefern. Gewonnen wird dieses Wasser aus einer Tiefe von durchschnittlich 100 Metern. (ve)

