Von Christiane Müller-Lang

Villmarer ziehen sich zurück

Kirche Gläubige geben mit Brief an Weihbischof Löhr Ausstieg aus Pfarrei-Gründung bekannt

Villmar Die Villmarer Katholiken können in der „gegenwärtigen Situation“ der Pfarrei neuen Typs nicht zustimmen. In einem Brief an Weihbischof Thomas Löhr haben sie ihren Ausstieg aus dem Gründungsprozess bekannt gegeben.

Copyright © mittelhessen.de 2018