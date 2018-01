Vitos fährt am besten mit Dr. Best

Medizin Der erfahrene Privatdozent (42) leitet ab sofort die Klinik für Neurologie in Weilmünster

Weilmünster Ein renommierter Facharzt hat die Direktion der Klinik für Neurologie in Weilmünster übernommen: Privatdozent Dr. Christoph Best leitet mit Beginn des Jahres die Fachklinik in Weilmünster.

