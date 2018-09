Vorfahrt missachtet: drei Verletzte nach Zusammenstoß

Laut Polizeibericht befuhr gegen 11.20 Uhr ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis Böblingen mit seinem Mercedes die Landesstraße von Wirbelau kommend in Richtung Schupbach. An der Kreuzung zur L 3020 wartete er zunächst, fuhr dann jedoch in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt einer von Runkel kommenden VW-Fahrerin zu beachten.

Als Folge des anschließenden Zusammenstoßes landete der Golf in die Wiese. Die 53-Jährige Frau in dem VW erlitt leichte und ihr Beifahrer schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während seine Beifahrerin leicht verletzt wurde.

Mit Rettungswagen wurden die Unfallbeteiligten in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (red)