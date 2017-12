Von Margit Bach

Vorhang auf und lachen

Kultur Weilburg hat endlich die Theatergemeinde wieder und der Start ist furios

Weilburg Weilburg hat endlich wieder seine Theateraufführungen. Seit der Schließung der Stadthalle 2011 wirkt die Theatergemeinde Weilburg nun wieder. Am Montag stand die erste Vorstellung an: „Drei Männer im Schnee“ mit Michael Schanze in der Hauptrolle.

