Vorletzte Runde wird eingeläutet

Schlosskonzerte Die neunte Konzertwoche verspricht musikalische Genüsse im Renaissancehof

Weilburg Die vorletzte Runde vor dem großen Finale steht an: Die neunte von zehn Konzertwochen im Jubiläumsjahr 2017 beginnt. Vier Konzerte an drei Tagen, das hat es noch einmal in sich.

Copyright © mittelhessen.de 2017