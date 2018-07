WWW sagt Aktion auf Markt ab

Der Entschluss sei in der Vorstandssitzung am Donnerstagabend gefallen, heißt es in einer Mitteilung. Der Grund: „Das Angebot wäre durch die wenigen definitiven Zusagen von Anbietern nicht ausreichend gewesen, um das Konzept für Besucher so umzusetzen wie geplant. Dazu kommt, dass sich alle auf dem Marktplatz ansässigen Gastronomen nicht beteiligen wollten“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Eck.

Zu wenige, die mitmachen wollen

„Wir haben diese Veranstaltung einmal ins Leben gerufen, um ein tolles Event für die Besucher zu haben, unserer Stadt ein weiteres Highlight hinzuzufügen, unseren Gastronomen eine Bühne und den Gewerbetreibenden einen zusätzlichen Besucherstrom zu bescheren. Wegen des geringen Interesses müssen wir leider davon Abstand nehmen“, sagt Eck. Gemeinsam mit der Stadt will die WWW überlegen, ob für die Zukunft ein neues Konzept umgesetzt werden kann.

Die Veranstaltung war vom 10. bis 12. August geplant. Sie fiel in den Vorjahren mit der „Letzten Nacht“ der Weilburger Schlosskonzerte zusammen, die dafür ein musikalisches Programm am Samstagabend geboten haben. Schlosskonzerte-Geschäftsführerin Miriam Kunz teilte auf Nachfrage mit, dass das musikalische Rahmenprogramm auch nach der Absage stattfinden werde, in welcher Form werde noch bekannt gegeben. (ohe)