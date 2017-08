Wärme und Duft ebnen den Weg

Kunst Ute Güth stellt in Klinik aus

Limburg Werke in einer der ältesten Maltechniken überhaupt sind aktuell im Foyer des St. Vincenz-Krankenhauses Limburg zu sehen: „Impressionen in Encaustic“ nennt Ute Güth aus Villmar ihre Bilder, die sie durch das Auflösen von Farbpigmenten in heißem Wachs kreiert.

