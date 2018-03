Wäschetrockner brennt

Mengerskirchen (red). Vermutlich war es ein technischer Defekt, der in der Nacht zu Donnerstag in der Knotenstraße zu einem Elektrikbrand in einem Wäschetrockner führte. Der Rauch breitete sich in Keller und Erdgeschoss aus. Die Freiwillige Feuerwehr Mengerskirchen war im Einsatz. Sachschaden entstand lediglich an dem Wäschetrockner.

Copyright © mittelhessen.de 2014