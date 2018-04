Von Agathe Markiewicz

Wasserversorgung braucht Geld

Etateinbringung Bürgermeister Heep rechnet mit 2,33 Millionen Euro

Weilmünster Bürgermeister Manfred Heep (parteilos) hat in der jüngsten Parlamentssitzung am vergangenen Montagabend den Entwurf des Haushalts 2018 eingebracht. Jetzt müssen die Gremien darüber beraten. In einer der nächsten Sitzungen soll er festgestellt werden.

