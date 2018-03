Wehr löscht Feuer, bevor es sich ausbreiten kann

Hünfelden-Mensfelden In der Nacht zu Montag hat in Mensfelden eine Scheune, die direkt an ein Wohnhaus angebaut war, gebrannt. Verletzt wurde niemand. Gegen 0.50 Uhr rückten die Hünfeldener Feuerwehren aus. Als sie in der Remmeltstraße ankamen, brannte die Scheune sowie ein Auto. Die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen. Doch dank des schnellen Handelns der Freiwilligen Feuerwehr wurde Schlimmeres verhindert. Wegen der Einsturzgefahr wurde ein Bausachverständiger des Kreisbauamtes hinzugezogen. Die Anwohner mussten für die Nacht ein anderes Quartier beziehen. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Wehr Mensfelden übernahm die Brandwache bis in die Morgenstunden. Welche Gebäudeteile nun eventuell abgerissen werden müssen, wird noch geklärt. (ehr/Foto: Ehrlich)