Von Wolfgang Henss

Weilburg geht „zurück in die Zukunft“

Stadtparlament Wichtige Investitionen verschoben / Ausgeglichener Haushalt verabschiedet

Weilburg Die Stadt geht mit einem ausgeglichenen Haushalt in das Jahr 2018, verschiebt allerdings einige kostenträchtige Investitionen wie die Sanierung der beiden unteren Parkdeckebenen am Rathaus oder Bereiche der Kanalsanierung in die Folgejahre.

