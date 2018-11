Von Jürgen Vetter

Weilburg hat genügend Wasserreserven

Versorgung Auch nach langer Trockenheit wird ausreichend Trinkwasser aus alten Bergwerksstollen gewonnen

Weilburg Über Monate hinweg ist viel zu wenig Regen gefallen. Was in einigen Städten bereits zu Engpässen führt, ist in Weilburg kein Thema: Die Stadtwerke können auch jetzt noch genügend Trinkwasser aus den tief gelegenen, ehemaligen Bergwerksstollen fördern.

