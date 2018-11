Von Olivia Heß und Klaus-Dieter Häring

Weilburg verliert sein Finanzamt

Verwaltung Beide Standorte im Landkreis sollen bis 2022 in Limburg gebündelt werden

Limburg-Weilburg Das Land will die Finanzämter Weilburg und Limburg künftig an einem Standort zusammenlegen – und zwar in der Domstadt. In Weilburg sind 60 Mitarbeiter betroffen. Für die Bürger soll der gewohnte Service aber weiter vor Ort angeboten werden.

