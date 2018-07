Von Olivia Heß

Weilburg will vom Bauboom profitieren

Stadtentwicklung Drei größere Neubaugebiete in Arbeit / So viele Bauplätze wie zuletzt Ende der 90er Jahre

Weilburg Ob Rhein-Main-Gebiet oder Lahntal: Vielerorts werden Häuser gebaut. Von diesem Bauboom – angeheizt durch günstige Kreditzinsen – will auch Weilburg profitieren. In der Stadt gibt es bald so viele Bauplätze wie zuletzt Ende der 90er Jahre.

