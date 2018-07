Weilburger besuchen ihre Freunde

Delegation Feier zu 20 Jahren Partnerschaft zwischen Kežmarok und Weilburg in der Slowakei

Weilburg Seit 1998 sind die Stadt Weilburg an der Lahn und die slowakische Stadt Kežmarok am Fuße der Hohen Tatra im Osten des Landes in enger Partnerschaft verbunden.

