Weilmünster war am Samstag ohne Strom

Versorgung Blackout dauert eine Stunde

Weilmünster Mehr als eine Stunde ist in einigen Ortsteilen von Weilmünster am Samstagabend der Strom ausgefallen. Schuld ist laut Energieversorger ein Defekt an einem 20-Kilovolt-Mittelspannungskabel.

