Von Wolfgang Henss

Einstimmen auf Weihnachten kann man sich mit der Teilnahme an unserem Rätsel, aber auch mit dem Besuch eines Weihnachtsmarktes. Der Markt in Weilburg ist an diesem Wochenende wieder geöffnet. (Foto: Henss)

Weilburg Viele Leserinnen und Leser haben sich schon am diesjährigen Weihnachtsrätsel des TAGEBLATTs beteiligt. Mit ein bisschen Glück gehören Sie zu den Gewinnern. Damit auch Sie dabei sind, gibt es das Weihnachtsrätsel heute noch einmal in Kurzfassung.

Wir erzählen Ihnen drei Geschichten, bei denen es um die Frage geht, warum und seit wann es zu Weihnachten Geschenke gibt. Nur eine ist wahr. Finden Sie heraus, welche Geschichte stimmt.

Antwort A

Brauch aus Nassau

Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg (1797– 1829) brachte den Weihnachtsbaum nach Österreich. Dort führte sie auch den Brauch der Bescherung der Kinder an Heiligabend ein. Nachdem die 17-jährige Prinzessin am 17. September 1815 in Weilburg Erzherzog Karl von Österreich geheiratet hatte, erbaute Carl für seine Frau das Schloss Weilburg in Baden bei Wien. Der Ehe entstammten sieben Kinder. Mit ihrer Familie feierte Henriette Weihnachten, wie sie es in ihrer Heimat an der Lahn gewohnt war, mit Weihnachtsbaum und Bescherung der Kinder an Heiligabend. Weihnachtsbaum und Kinderbescherung an Heiligabend traten einen Siegeszug an, zunächst in Österreich, danach im ganzen deutschsprachigen Raum.

Antwort B:

Sitte im alten Rom

Schon die christliche Minderheit im alten Rom beschenkte ihre Kinder am 24. Dezember, dem ersten Tag nach Ende der Saturnalien, möglicherweise aus Scham. Denn die Saturnalien waren eine öffentliche Orgie mit karnevalsähnlichen Zügen. Die Christen legten die Feiern zur Geburt Christi genau in diese Zeit und feierten kräftig mit. Die Saturnalien erfreuten sich auch noch zu Zeiten des ersten christlichen Kaisers Konstantin großer Beliebtheit. Doch nachdem Konstantin im Jahr 325 beim Konzil von Nicäa den Geburtstag des römischen Sonnengottes Sol invictus in den Geburtstag von Christus umwandelte, war Weihnachten geboren. Die Christen aber behielten bis heute ihre Sitte bei, die Kinder am 24. Dezember zu beschenken.

Antwort C

Erbe der Reformation

Martin Luther hat das Beschenken der Kinder an Weihnachten eingeführt. Der Reformator lehnte die Heiligenverehrung und damit den Heiligen Nikolaus ab, der bis dahin am 6. Dezember für die Geschenke zuständig war. Ein „kyndisch ding“ sei die Legende um den wohltätigen Bischof von Myra, heißt es in einer Predigt Luthers. Grundsätzlich sah Luther das Beschenken jedoch als Möglichkeit zur Kindererziehung und pflegte noch 1535 den Nikolausbrauch. Ob er die Figur des Christkinds selbst eingeführt hat, ist wissenschaftlich umstritten. Nicht umstritten ist, dass mit der wachsenden Verbreitung und Bedeutung des Christkinds die Mehrzahl der Geschenke an Weihnachten und nicht mehr am Nikolaustag überreicht wurde.

Welche Geschichte ist wahr? Schicken Sie die Lösung unter dem Stichwort „Weihnachtsrätsel“ per Postkarte an das TAGEBLATT, Marktplatz 1, 35781 Weilburg; als Fax an (0 64 71) 3 91 44 45 oder als E-Mail an redaktion.wt(at)mittelhessen.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 21. Dezember 2017. Die Gewinner werden am 23. Dezember gezogen.

Die Auflösung gibt es am 24. Dezember

Die Auflösung des Rätsels und die Namen der Gewinner werden am 24. Dezember im TAGEBLATT veröffentlicht. Wichtig: Vermerken Sie auf Ihren Einsendungen den vollständigen Namen, Adresse, Telefonnummer und (falls vorhanden) Ihre E-Mail-Adresse.

Es gibt schöne Preise: Der Gewinner des ersten Preises darf sich über zwei Karten für das Konzert von Al Bano und Romina Power am 22. März 2018 in der Rittal-Arena Wetzlar freuen. Der zweite Preis ist ein Gutschein der Wirtschaftswerbung Weilburg (WWW) über 50 Euro. Der dritte Preisträger kann sich über zwei Karten der Theatergemeinde Weilburg für die Komödie „Männerparadies“ am 22. Januar 2018 in der Weilburger Stadthalle im Wert von jeweils 19,50 Euro freuen.

Der vierte Preis ist ein Büchergutschein über 25 Euro der Residenzbuchhandlung Weilburg, der fünfte Preis ein Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von „Haus 38 – Wohnen & Schenken“ in Weilburg. (hs)