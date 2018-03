VON VOLKER THIES

Wenn das Hallendach einstürzt

KATASTROPHENSCHUTZÜBUNG Helfer müssen 50 Verletzte aus Trümmern retten

Hadamar. "Hilfe, ich bin eingeklemmt!" "Das tut so weh!" "Meine Schwester! Wo ist meine Schwester?" Verzweifelte Schreie schallen den Helfern entgegen, als sie am Samstagvormittag an der Sporthalle der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar ankommen. Rund 50 Opfer geraten in Panik.

