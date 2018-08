Von Mika Beuster

Wenn ein Bus auf den Finger passt

Porträt Markus Bach baut an seiner Modelleisenbahn-Welt im Maßstab 1:160

Weilburg-Kubach Die Welt, in die Markus Bach in seiner Freizeit abtaucht, ist in Bewegung: Züge rattern auf endlos sich schlängelnden Schienen. Dabei ist es eine kleine Welt, zwölf Quadratmeter, im Maßstab 1 zu 160. Bach ist wie viele andere passionierter Modelleisenbahner.

