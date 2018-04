Von Olivia Heß

Wer Gas bezieht, bekommt Besuch

Versorgung Umstellung auf H-Gas wird in Weilburg vorbereitet / Alle Geräte auf Prüfstand

Weilburg Gaskunden in Weilburg flattert derzeit Post ins Haus. Es ist der erste Hinweis darauf, dass „eine Mammutaufgabe“ bevorsteht. Was die Kunden wissen müssen und was die Aktion mit Erdbeben in den Niederlanden zu tun hat, stellt das TAGEBLATT für Sie zusammen.

