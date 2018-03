Bewerbungen

Wer möchte Schöffe am Gericht werden?

Justiz Bewerbungen bis 30. April möglich

Weilburg Bundesweit werden derzeit die Schöffen und Jugendschöffen für 2019 bis 2023 gewählt. Auch in Weilburg werden Personen gesucht, die am Amtsgericht Weilburg und Landgericht Limburg als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

