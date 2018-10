Von Mika Beuster

Wer seine Gemeinde sucht, findet...

HEIMAT ...folgende Begriffe, die von der Suchmaschine Google vorgeschlagen werden

LIMBURG-WEILBURG Wer im Internet sucht, der findet: Nutzer, die in Google ihre Kommune eintippen, erhalten automatisch einen Vorschlag, welcher Suchbegriff dazu passt. Zu Weilburg etwa „Altstadt“. Das TAGEBLATT hat nachgeschaut, was die Suchmaschine noch so empfiehlt.

