Wer soll wie viel für Straßen zahlen?

PARLAMENT Ausschuss berät Reform des Gebührenmodells für Bürger in Beselich

Beselich Zwei Themen werden die Politik in Beselich beschäftigen: Straßengebühren und Stromverträge. Entscheidungsreif ist derzeit aber noch nichts – man will sich noch informieren. In der nächsten Sitzung des Parlaments spielen die Themen noch keine Rolle.

