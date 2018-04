Von Sabine Gorenflo

Werden Sie Majestix’ Nachmieter

Umbau In der ehemaligen Kubacher Schule entstehen vier Appartements im Ortskern

WEILBURG-KUBACH Das Gebäude in der Hauptstraße 17 in Kubach war einst Schule und Amtssitz des letzten Kubacher Bürgermeisters Helmut Abel, auch Majestix genannt. Nun wurde das Haus umgebaut und in Wohnraum verwandelt.

Copyright © mittelhessen.de 2018