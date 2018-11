Von Sabine Gorenflo

Wie schnell die Normalität zum Irrsinn wird

Geschichte Joachim Warlies gibt in seinem Vortrag im Bergbau- und Stadtmuseum Einblicke in „Jüdische Spuren in Weilburg“

WEILBURG „Jüdisches Leben in Weilburg gehört unwiederbringlich der Vergangenheit an“, sagt Joachim Warlies bei seinem Vortrag „Jüdische Spuren in Weilburg, Rückblick und Ausblick“ am Dienstag im Bergbau- und Stadtmuseum vor fast hundert Besuchern.

