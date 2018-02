Wieder Unfall auf A3: Drei Schwerverletzte

POLIZEI Transporter kracht bei Bad Camberg in Lkw

BAD CAMBERG Nächster schwerer Unfall auf der A3: Ein Transporter ist am Samstagmorgen bei Bad Camberg in einen Lastwagen gefahren. Dabei sind drei Menschen, darunter zwei Limburger, verletzt worden. Auf der Autobahn bildete sich in Richtung Frankfurt ein langer Stau.