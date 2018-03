VON OLIVIA HEß

Wohnraum statt Parkplatz

STADTENTWICKLUNG Bebauungsplan für Fläche "Im Bangert"

Weilburg. Wohnen am Fluss wird in Weilburg zum Thema. Für den geschotterten Parkplatz in der Straße "Im Bangert" soll deswegen nun ein Bebauungsplan erstellt werden. Investoren haben bereits Interesse signalisiert, heißt es aus dem Rathaus.

Copyright © mittelhessen.de 2014