Wolfenhäuser können sich wieder abkühlen

Weilmünster-Wolfenhausen Wasserratten freuen sich riesig: Das Wolfenhäuser Schwimmbad ist nach intensiven Reinigungsarbeiten wegen der Unwetterverschlammung seit Montag wieder geöffnet. Lediglich am Babybecken fehlt noch ein technisches Teil: „Wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, auch das Babybecken instand zu setzen“, schilderte Stephan Licht von der Badeaufsicht, „aber wir müssen warten, bis das Ersatzteil eintrifft.“ Sofort am Montag sind die Badegäste jeden Alters ins Freibad geströmt, um den herrlichen Sommer im Becken und auf der Liegewiese zu genießen. Da das Weilmünsterer Schwimmbad vom Unwetter noch stärker beschädigt wurde, ist dies derzeit noch geschlossen. Und so weichen die Weilmünsterer jetzt ins Wolfenhäuser Bad aus. Die Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 20 Uhr, letzter Einlass: 19 Uhr. (mb/Foto: M. Bach)