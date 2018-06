Von Margit Bach

Wuchtige Formen in derben Kontrasten

Kunst Hans-Hendrik Grimmling stellt seine abstrakten Werke im Weilburger Rosenhang Museum aus

Weilburg „Brutal blicken die wuchtigen Formen in derben schwarz-bunten Kontrasten von den Leinwänden herab und entfalten ihre psychische Macht“, so war es in der Vorankündigung der Ausstellung „deutscher alltag“ zu lesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018