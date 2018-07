ZDF zeigt den Sommer  im Lahntal

Für die Mini-Serie „Fluss-Ferien“ ist ZDF-Reporter Peter Twiehaus in diesem Sommer in Deutschland unterwegs – immer entlang eines Flusses. Davon hat Deutschland reichlich: allein 30, die länger als 200 Kilometer sind. Rhein, Main, Donau, Elbe kennt jeder. Doch auch abseits der großen Ströme gibt es einiges zu entdecken. Und so dreht Twiehaus entlang von Mosel, Saale, Altmühl und eben auch der Lahn.

Am 29. und 30. Juni war der Journalist im Lahntal – von Wetzlar bis kurz vor Limburg – mit einem Kamerateam unterwegs. Am kommenden Donnerstag, 2. August, wird das Ergebnis im ZDF-„Moma“ zu sehen sein.

Von Schiffstunnel bis Lahnmarmor

Der Reporter startete seine Reise in Wetzlar und drehte dort im Lottehaus. In Weilburg stattete er den Schlosskonzerten einen Besuch ab und kam mit Pianist Bernd Glemser und Zuschauern ins Gespräch. Natürlich darf bei einem solchen TV-Bericht ein in Deutschland einmaliges Bauwerk nicht unerwähnt bleiben: der einzige noch befahrbare Schiffstunnel. Twiehaus hatte für den Dreh die Gelegenheit, mit der DLRG das Bauwerk vom Wasser aus zu betrachten. „Das war klasse.“ In der Residenzstadt fand das Team eine weitere Anlaufstelle: die Kubacher Kristallhöhle.

Reporter: „Eine sehr schöne Gegend“

Die Reise führte den ZDF-Reporter weiter durch das Lahntal bis kurz vor Limburg zur St. Lubentius Basilika in Dietkirchen. Unterwegs gab es aber noch einen Dreh. So werden die „Moma“-Zuschauer die Marmorbrücke in Villmar sehen. Twiehaus sprach im Marktflecken auch mit Axel Becker über das Lahnmarmor-Museum. Immerhin ist der Lahnmarmor auch im New Yorker Empire State Building und der Moskauer U-Bahn verbaut.

Twiehaus’ Eindruck vom Lahntal: „Eine sehr schöne Gegend mit einer guten Mischung aus Natur und Kultur, Historie und Sportmöglichkeiten.“

Das Stück soll am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“ (5.30 bis 9 Uhr) ausgestrahlt werden, voraussichtlich gegen 6.15, 7.15 und 8.15 Uhr. Danach wird es in der Mediathek abrufbar sein. (ohe)