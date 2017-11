Von Dorothee Henche

Kinderbetreuung

Zeit für Gebührenfreiheit

Betreuung Für die SPD hat das Land mehr Bürokratie, aber nicht mehr Qualität geschaffen

Weilburg Die SPD will in die Kinderbetreuung investieren. Zum einen soll die Qualität in der Kinderbetreuung gesteigert, zum anderen die Gebühren abgeschafft werden.

