Von Sandra Becker

Zeitreise in die Welt vor 500 Jahren

Lesung Historiker im Museum

WEILBURG Im vergangenen Jahr wurde das „Lutherjahr“ im Gedenken an die Reformation groß gefeiert. Prof. Dr. Heinz Schilling, Autor der Lutherbiographie „Rebell in einer Zeit des Umbruchs“, las nun in Weilburg aus seinem neuen Buch „1517 – Weltgeschichte eines Jahres“.

