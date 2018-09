Von Nadja Hoffmann-Heidrich

Zeugen nach Überfall fassungslos

Polizei Wäller Ehepaar muss mit ansehen, wie Geldbote in Limburg ausgeraubt wird

Limburg/Westerwaldkreis Im ersten Moment dachte Nora Will (Name von der Redaktion geändert) an versteckte Kamera, ihr Mann ging von einer Polizeiübung aus.

