Zum letzten Mal im alten Bürgerhaus

SENIORENTAG Hirschhäuser helfen beim Neubau tatkräftig mit

Weilburg (sago). "Das ist heute ein besonderer Tag, denn der Seniorentag findet in diesem Jahr zum letzten Mal im alten Bürgerhaus statt", hat sich Ortsvorsteher Norbert Lewalter am Sonntag in Hirschhausen gefreut.

Copyright © mittelhessen.de 2014