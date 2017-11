Zwei Jungs verprügeln Mädchen

Von Mika Beuster

Zwei Jungs treten eine Zehnjährige, die stürzt und verletzt sich am Kopf: An der Pestalozzischule in Weilburg herrscht seit dem Vorfall am Montag Aufregung, Eltern sind in Sorge. Das Schulamt hat Schulpsychologen eingeschaltet. (Archivfoto: Heß)

Weilburg Eine zehnjährige Grundschülerin ist am Montag in der Pestalozzischule verletzt worden: Zwei Mitschüler hatten dem Mädchen zunächst einen Tritt versetzt. Mit dem Kopf schlug die Zehnjährige gegen eine Plexiglasscheibe. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Der Schulleiter, Konrektor Georg Stenz, bestätigte den Vorfall am Donnerstag auf TAGEBLATT-Nachfrage. Dieser hatte sich diesen Montag in der Mittagszeit vor Anbruch der sechsten Stunde zugetragen.

Die beiden Jungen und das Mädchen hatten sich auf dem Weg von einem Klassenraum zum nächsten innerhalb des Schulgebäudes befunden. Wie Stenz berichtete, soll dann wenigstens einer der Jungs das Mädchen getreten haben. Es sei daraufhin mit dem Hinterkopf gegen die Plexiglasscheibe gestürzt.

Strafmündig sind die mutmaßlichen Täter nicht, aber Strafen kann es trotzdem geben

Das Mädchen sei daraufhin vom Schulleiter selbst erstversorgt worden. Stenz sagte, er habe erst jüngst eine Auffrischung in Erster Hilfe absolviert. Die über den Vorfall informierte Mutter des Mädchens habe ihre Tochter in der Schule abgeholt und sich dann um die weitere medizinische Versorgung gekümmert, wie Stenz berichtete. Sie habe ihre Tochter im Auto mitgenommen. Später sei die Schülerin wohl auch mit einem Hubschrauber letztendlich in eine Klinik in Rheinland-Pfalz geflogen worden. Über den Gesundheitszustand der Schülerin ist noch nichts genaues bekannt, schwerste Verletzungen liegen laut Stenz aber wohl nicht vor.

Schulleiter Stenz sagte, dass der Donnerstag an der Schule ganz im Zeichen der Kommunikation gestanden habe. So habe am Nachmittag ab 13.30 Uhr eine Gesamtkonferenz stattgefunden, an der auch Elternbeiräte teilgenommen hatten. Auch hier wurde der Vorfall von Montag thematisiert. Am Abend tagte dann die Schulkonferenz, auf der unter anderem der Vorfall diskutiert wurde. Wie Stenz sagte, hatten die Termine für beide Veranstaltungen aber schon lange vor dem Vorfall festgestanden, sie seien nicht aufgrund dessen eigens angesetzt worden.

Der Sprecher des Staatlichen Schulamtes in Weilburg, Dirk Fredl, sagte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass das Schulamt vom Schulleiter über den Vorfall informiert worden sei. Das Schulamt habe umgehend die zuständigen Schulpsychologen informiert. Gemeinsam mit der Grundschule werde nun erörtert, ob das Opfer, die Klassenkameraden oder auch weitere Mitglieder der Schulgemeinde eine Beratung oder psychologische Betreuung brauchen, um eventuelle traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.

Unter anderem hatten sich Eltern wegen des Vorfalls an das TAGEBLATT gewandt. Einige Elternvertreter, die namentlich nicht in der Zeitung genannt werden wollen, berichteten, es gebe in der jüngsten Zeit eine Häufung von Gewalt an der Schule. Bei einem der beiden Jungs, die das Mädchen am Montag getreten haben sollen, soll es sich zudem um einen Wiederholungstäter handeln.

Schulamtssprecher Fredl sagte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Behörde eine Häufung von Gewalt an der Pestalozzischule nicht bekannt sei. Der zuständige Mitarbeiter des Schulamts sei vom Schulleiter über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden.

Im Gespräch mit den Tageblatt bemängelten Eltern auch, dass in Fällen von Gewalt an Schulen nicht streng genug durchgegriffen werde.

Schulamtssprecher Fredl erklärte daraufhin, dass grundsätzlich verschiedene Ordnungsmaßnahmen gegen Schüler erlassen werden könnten. Jedoch hätten diese verhältnismäßig zu sein.

Zunächst sei es Sache der Schule, über mögliche Maßnahmen gegen die beiden mutmaßlichen Täter zu beraten. Dazu trete regelmäßig die Klassenkonferenz zusammen. Diese betrachte dann den Einzelfall und beratschlage, welche Sanktionen erlassen werden können. Dabei werde auch berücksichtigt, ob ein Schüler zum ersten Mal auffällig wird oder ob er schon mehrfach gegen Schulregeln verstoßen habe.

Mögliche Sanktionen könnten etwa die Versetzung in eine andere Klasse sein, um so eine Trennung der Kinder zu erwirken. Aber auch ein Schulverweis könne unter Genehmigung des Schulamts erwirkt werden.

Auf Nachfrage berichtete Fredl, dass über die beiden mutmaßlichen Täter dem Schulamt zunächst keine Erkenntnisse über vorangehende Gewalttaten vorliegen.

Die mutmaßlichen Täter, die wohl die vierte Klasse an der Grundschule besuchen und noch keine 14 Jahre alt sind, wären noch nicht strafmündig. Die Polizei hat mittlerweile Kenntnis von dem Vorfall, eine Strafanzeige liegt aber noch nicht vor, wie die zuständige Polizeisprecherin dem TAGEBLATT sagte. Diese könne, sollte der Vorfall den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllen, nur durch das Opfer beziehungsweise dessen Eltern erfolgen. Auch wenn es keine Strafverfolgung gibt, könnten Polizei oder Staatsanwaltschaft zum Beispiel das Jugendamt einschalten.