Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 3

Limburg Am Montagabend sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw auf der A 3 zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Limburg berichtete, hatte das Auto sich mehrfach überschlagen, nachdem es auf einen Lkw aufgefahren war.

Die Feuerwehr war gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lahntalbrücke der A 3 zwischen den Anschlussstelen Limburg-Süd und Limburg-Nord gerufen worden. Laut Feuerwehr hatte sich dort in Fahrrichtung Frankfurt ein Unfall mit mehreren eingeklemmten Personen in einem Pkw ereignet. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien fünf Personen bereits aus dem Fahrzeug befreit gewesen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Pkw sich mehrfach überschlagen, nachdem er auf einen Lkw aufgefahren war. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach liegend an der Betonleitplanke auf der linken Spur zum Stehen.

Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen drei Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Autobahn Richtung Frankfurt wurde während der Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. (red/Foto: Feuerwehr Limburg)