Steffenberg-Niedereisenhausen Am Samstag, 3. März, lädt das Basarteam der Kindertagesstätte in Niedereisenhausen zum Secondhandbasar „Alles für Kinder“ ein. Von 13.30 bis 16 Uhr kann an den Verkaufstischen im Bürgerhaus Niedereisenhausen nach Herzenslust nach Schnäppchen gestöbert werden.

