Von Sascha Valentin

„Anmeldezahlen werden steigen“

Politik Ausschüsse geben grünes Licht für gebührenfreie Kinderbetreuung

Dautphetal Auch in der Gemeinde Dautphetal sollen künftig sechs Stunden Betreuung in den Kindergärten für die Eltern kostenfrei sein. Das haben sowohl der Haupt- und Finanz- als auch der Sozialausschuss in ihren jeweiligen Sitzungen einstimmig beschlossen.

