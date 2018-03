Konzert

„Deutsche Messe“ erklingt in Hartenrod

MUSIK Konzert in der katholischen Kirche

Bad Endbach-Hartenrod Nach der erfolgreichen Aufführung im November 2017 in Wallau erlebt das Konzertprogramm „... heilig ist nur Er. Eine geistliche Schubertiade“ eine Neuauflage in der katholischen Kirche in Hartenrod.

