Von Mark Adel

„Eine Bereicherung für die Gemeinde“

Bürgerpreis Internationaler Frauentreff, Theatergruppe Querbeet und Else Wagner geehrt

Breidenbach Die Träger des Bürgerpreises der Gemeinde stehen fest: Die Auszeichnung geht an den Internationalen Frauentreff, die Theatergruppe Querbeet und an Else Wagner.

Copyright © mittelhessen.de 2018