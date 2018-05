Von Hartmut Bünger

„Ermutigen Sie Ihre Bekannten!“

Hungerlauf Lions Club Biedenkopf lädt wieder für den 16. Juni an die „Bleiche“ ein

Biedenkopf Zum 23. Mal lädt der Lions Club Biedenkopf mit Special Olympics Hessen in diesem Jahr zu seinem Hungerlauf ein. Der Startschuss fällt am Samstag, 16. Juni, um 10 Uhr am Festplatz an der „Bleiche“. Wie gehabt können die Läufer bis 16 Uhr ihre Runden drehen.

