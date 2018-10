Von Hartmut Bünger

„Grund der Kirche ist der Glaube“

Reformation Der Thesenanschlag jährt sich in der nächsten Woche zum 501. Mal

Marburg-Biedenkopf Am 31. Oktober 1517 schlägt der Augustinermönch Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg an. Das ist der Beginn der Reformation. In der kommenden Woche erinnern sich evangelische Christen an diesen besonderen Moment.

