„In is’, wer drin is’“ in Obereisenhausen

AKTION Neue Schilder an Ortseingängen waren schon länger ein Wunsch der Dorfgemeinschaft

Steffenberg-Obereisenhausen Die Holzschilder waren marode, jetzt stehen Findlinge plus Tafeln an den Ortseingängen von Obereisenhausen und heißen alle willkommen. „In is', wer drin is'“ ist dort zu lesen.

