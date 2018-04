„Life“ spielt live in der Kirche

KONZERT Programm reicht von Chorälen über Blasmusik bis Filmmusik

Breidenbach Ein buntes Potpourri aus Klassik, Filmmusik, geistlicher Messen, Volksmusik, Rock und Jazz erklingt am Sonntag, 29. April, in der katholischen Kirche in Breidenbach.

Copyright © mittelhessen.de 2018