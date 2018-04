Von Edgar Meistrell

„Löschzwerge“ bringen den Zuwachs

BILANZ Jetzt sind es 193 Mitglieder in den fünf Steffenberger Wehren / 27 Einsätze gibt es in 2017

Steffenberg-Quotshausen Die Anforderungen an die freiwilligen Feuerwehrleute in Steffenberg wachsen. Und das nicht nur, weil die Zahl der Einsätze seit Jahren ständig steigt, das hat Thilo Achenbach in seiner letzten Bilanz sehr deutlich gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2018