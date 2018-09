Theater

„Love Letters“ in Laasphe

THEATER Lou Hoffner und Hansi Kraus kommen

Bad Laasphe Lou Hoffner und Hansi Kraus sind mit dem Stück „Love Letters“ von Albert Ramsdell Gurney in Bad Laasphe zu Gast. Theaterfreunde erwartet am Sonntag, 16. September, ab 19 Uhr im Haus des Gastes (Wilhelmsplatz 3) ein Theaterabend mit den aus TV und Film bekannten Darstellern. Und darum geht es: Das Stück beginnt im April 1937 mit der Geburtstagseinladung von Melissa Gardner für Andrew Makepeace, dem Dritten, ihrem Mitschüler in der zweiten Klasse. Es entwickelt sich eine dramatische Liebesbeziehung – ein Mit-, Aus- und wieder Zueinander.

