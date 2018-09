Vhs AKTUELL

„Mädchen werden stark“

Bad Endbach Die Volkshochschule des Landkreises bietet in Bad Endbach einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen an: Der Grundkurs „Mädchen werden stark - Selbstbehauptung und Selbstverteidigung“ ist gedacht für Mädchen von acht bis zwölf Jahren. Er findet am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 28. Oktober, von 10 bis 14.30 Uhr in der Mittelpunktschule Harterod statt (zwei Termine).

